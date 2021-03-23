Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» из-за травмы

Александр Овечкин пропустил сегодняшнюю тренировку команды из-за травмы нижней части тела. Об этом в «Твиттере» сообщил обозреватель сайта НХЛ Том Гулитти.
Россиянин получил травму во втором периоде матча против «Нью-Йорк Рейнджерс». Напомним, что матч проходил на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершился поражением столичного клуба в основное время со счётом 1:3.
Овечкин не смог закончить матч из-за травмы. Без него «столичные» пропустили две шайбы в концовке и уступили сопернику.
В пятницу,26 марта, «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду примет «Нью-Джерси Дэвилз». «Дьяволы» 24 марта сыграют с «Филадельфией Флайерз», после чего встретятся с командой Овечкина в Вашингтоне.
Александр Овечкин в этом сезоне забросил 14 шайб, отдал 11 передач и набрал 25 очков в 27 матчах.
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