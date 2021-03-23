Впервые за всю историю КХЛ «зелёное дерби» закончилось со счётом 4-0 в серии

В четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) в пользу подопечных Дмитрия Квартального. Таким образом, казанский клуб выиграл серию со счётом 4-0 и вышел в финал Восточной конференции.
Между собой команды провели 7 серий матчей. 5 серий остались за казанцами, оставшиеся две выиграли уфимцы. Дважды серии заканчивались со счётом 4-1; 4-2 и 4-3. Впервые за всю историю «зелёного» дерби в плей-офф одна из команд не смогла выиграть ни одного матча.
«Ак Барс» вышел в финал Востока. Соперник казанского клуба по финалу конференции определится в серии «Авангард»-«Металлург» Магнитогорск. После трёх матчей впереди омский «Авангард». Следующий матч между соперниками состоится 24 марта в 17:00 (мск) на «Арене-Металлург» в Магнитогорске.
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