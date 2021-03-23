Кадейкин: «Салават» сыграл слишком пассивно

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал поражение уфимской команды от «Ак Барса» в четвёртом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина (2:3, 0-4 в серии).
«Тяжело сказать про оценку матча. Пропустили голы со стандартных ситуаций. Давили-давили, в итоге пропустили простые голы. Попытались выровнять ситуацию, но не получилось. На утренней раскатке у нас появились новые сочетания, мы тренировались уже новыми звеньями.
Не могу сказать, что ментально мы были слабее, ситуации разные. В сезоне мы за счёт этого выигрывали, где-то играли хитрее, грамотнее, терпеливее. Ни разу не подрались? Нужно заводиться и искать мотивацию с первых минут, не только в драках. Самое простое – это выплеснуть эмоции. Нужно направлять их в нужное русло.
Считаю, что Кормье – лучший игрок на вбрасываниях в лиге. Но не скажу, что это прямо ключевой момент. В первую очередь важна работоспособность. У обеих команд были моменты, но Казань не давала нам превращать их в голы. Мы давали забивать сопернику с полумоментов. Слишком пассивно сыграли. Удача любит смелых, надо было забирать свои победы, а не ждать», — передаёт слова Кадейкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 23 марта 2021
-
21:54
-
21:05
-
21:04
-
20:55
-
20:46
-
20:36
-
20:35
-
20:18
-
20:15
-
20:10
-
20:08
-
20:00
-
19:58
-
19:52
-
19:48
-
19:35
-
19:22
-
19:17
-
18:45
-
18:00
-
17:28
-
16:56
-
16:20
-
15:30
-
14:52
-
14:27
-
13:56
-
13:20
-
13:06
-
12:53
-
12:29
-
12:00
-
11:52
-
11:27
-
11:00