Кадейкин: «Салават» сыграл слишком пассивно

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал поражение уфимской команды от «Ак Барса» в четвёртом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина (2:3, 0-4 в серии).



«Тяжело сказать про оценку матча. Пропустили голы со стандартных ситуаций. Давили-давили, в итоге пропустили простые голы. Попытались выровнять ситуацию, но не получилось. На утренней раскатке у нас появились новые сочетания, мы тренировались уже новыми звеньями.



Не могу сказать, что ментально мы были слабее, ситуации разные. В сезоне мы за счёт этого выигрывали, где-то играли хитрее, грамотнее, терпеливее. Ни разу не подрались? Нужно заводиться и искать мотивацию с первых минут, не только в драках. Самое простое – это выплеснуть эмоции. Нужно направлять их в нужное русло.



Считаю, что Кормье – лучший игрок на вбрасываниях в лиге. Но не скажу, что это прямо ключевой момент. В первую очередь важна работоспособность. У обеих команд были моменты, но Казань не давала нам превращать их в голы. Мы давали забивать сопернику с полумоментов. Слишком пассивно сыграли. Удача любит смелых, надо было забирать свои победы, а не ждать», — передаёт слова Кадейкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Салават» разобран и разгромлен в серии с «Ак Барсом». 0-4 — это удар для Уфы Впервые в истории «зелёного дерби» уфимская команда не смогла взять у «барсов» ни одного матча. Не помогла даже мощная концовка от хозяев.