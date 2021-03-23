Нападающий «Салавата» Кадейкин рассказал о возможности подписания нового контракта

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал перспективы подписания нового контракта с уфимским клубом. Действующее соглашение хоккеиста с клубом истекает 30 апреля 2021 года.



«Никто не ожидал только четырёх матчей в серии, каждая игра могла сложиться по-другому. Нам всегда чего-то не хватало. Получилось, что мы не нашли в себе резервов, чтобы перевернуть ход встреч.



Новый контракт с «Салаватом» и желание поиграть в Северной Америке? Скажу как есть. Перед плей-офф начались разговоры по моему контракту. Я сказал, что давайте это всё отложим, везде появлялась какая-то новая информация, она меня отвлекала. Сказал, давайте отложим тему до конца плей-офф. Сейчас появляется время над этим подумать. Ни с кем не вёл никаких разговоров, в том числе с «Детройтом». У них же на меня скоро права закачиваются. Никто не выходил на меня оттуда», — передаёт слова Кадейкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Салават» разобран и разгромлен в серии с «Ак Барсом». 0-4 — это удар для Уфы Впервые в истории «зелёного дерби» уфимская команда не смогла взять у «барсов» ни одного матча. Не помогла даже мощная концовка от хозяев.