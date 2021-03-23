Нападающий «Салавата» Кадейкин рассказал о возможности подписания нового контракта

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал перспективы подписания нового контракта с уфимским клубом. Действующее соглашение хоккеиста с клубом истекает 30 апреля 2021 года.
«Никто не ожидал только четырёх матчей в серии, каждая игра могла сложиться по-другому. Нам всегда чего-то не хватало. Получилось, что мы не нашли в себе резервов, чтобы перевернуть ход встреч.
Новый контракт с «Салаватом» и желание поиграть в Северной Америке? Скажу как есть. Перед плей-офф начались разговоры по моему контракту. Я сказал, что давайте это всё отложим, везде появлялась какая-то новая информация, она меня отвлекала. Сказал, давайте отложим тему до конца плей-офф. Сейчас появляется время над этим подумать. Ни с кем не вёл никаких разговоров, в том числе с «Детройтом». У них же на меня скоро права закачиваются. Никто не выходил на меня оттуда», — передаёт слова Кадейкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 23 марта 2021
-
21:54
-
21:05
-
21:04
-
20:55
-
20:46
-
20:36
-
20:35
-
20:18
-
20:15
-
20:10
-
20:08
-
20:00
-
19:58
-
19:52
-
19:48
-
19:35
-
19:22
-
19:17
-
18:45
-
18:00
-
17:28
-
16:56
-
16:20
-
15:30
-
14:52
-
14:27
-
13:56
-
13:20
-
13:06
-
12:53
-
12:29
-
12:00
-
11:52
-
11:27
-
11:00