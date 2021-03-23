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«Локомотив» всухую обыграл ЦСКА и сравнял счёт в серии

«Локомотив» всухую обыграл ЦСКА и сравнял счёт в серии
Хоккей / КХЛ 0
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В четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
23 марта 2021, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Ильенко (Баранцев, Беляев) – 35:29' (5x5)   2:0 Пулккинен (Баранцев, Петерссон) – 36:38' (5x4)   3:0 Коршков (Охтамаа) – 59:24' (en)

Счёт в матче был открыт на 36-й минуте — отличился нападающий ярославской команды Артём Ильенко. Спустя минуту защитник гостей Богдан Киселевич получил двухминутное удаление и «Локомотив» успешно реализовал большинство. Теэму Пулккинен с передачи Дениса Баранцева отправил шайбу за спину Ларсу Юханссону.
В концовке третьего периода третью шайбу забросил Егор Коршков в пустые ворота, установив окончательный счёт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, Локомотив сравнял счёт в серии — 2-2. Пятая встреча пройдёт в Москве 25 марта.

Календарь плей-офф КХЛ
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