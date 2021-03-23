«Локомотив» всухую обыграл ЦСКА и сравнял счёт в серии

В четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.
Счёт в матче был открыт на 36-й минуте — отличился нападающий ярославской команды Артём Ильенко. Спустя минуту защитник гостей Богдан Киселевич получил двухминутное удаление и «Локомотив» успешно реализовал большинство. Теэму Пулккинен с передачи Дениса Баранцева отправил шайбу за спину Ларсу Юханссону.
В концовке третьего периода третью шайбу забросил Егор Коршков в пустые ворота, установив окончательный счёт.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, Локомотив сравнял счёт в серии — 2-2. Пятая встреча пройдёт в Москве 25 марта.
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