Виталий Кравцов допущен к тренировкам «Нью-Йорк Рейнджерс»
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов получил разрешение тренироваться с командой. 23 марта у игроков «Рейнджерс» выходной, но некоторые игроки команды проведут индивидуальные тренировки на ледовой площадке. Об этом в «Твиттере» сообщил журналист Рик Карпинелло.
Прошедший сезон Кравцов провёл в КХЛ в составе челябинского «Трактора». В составе «челябинцев» нападающий провёл 49 матчей, забросил 16 шайб и отдал 8 передач, набрав 24 очка.
Напомним, что Кравцов был выбран «Рейнджерс» под общим девятым номером на драфте НХЛ в 2018 году.
В НХЛ Кравцов не выступал. В сезоне 2019/20 проводил матчи за «Хартфорд» в АХЛ. В 39 матчах нападающий забросил 6 шайб и отдал 9 передач, набрав 15 очков.
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