Никитин: ЦСКА проиграл всю борьбу. Как ты будешь атаковать, если играешь без шайбы?

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение московской команды в четвёртом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом».



«Локомотив» заслужил победу, готовимся дальше. Не то что неубедительная игра в атаке, мы проиграли нейтральные шайбы, всю борьбу проиграли. Как ты будешь играть в атаке, если играешь без шайбы? Всё очень просто», — передаёт слова Игоря Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.



Таким образом, Локомотив сравнял счёт в серии — 2-2. Пятая встреча пройдёт в Москве 25 марта.