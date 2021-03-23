Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Никитин: ЦСКА проиграл всю борьбу. Как ты будешь атаковать, если играешь без шайбы?

Никитин: ЦСКА проиграл всю борьбу. Как ты будешь атаковать, если играешь без шайбы?
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение московской команды в четвёртом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом».

«Локомотив» заслужил победу, готовимся дальше. Не то что неубедительная игра в атаке, мы проиграли нейтральные шайбы, всю борьбу проиграли. Как ты будешь играть в атаке, если играешь без шайбы? Всё очень просто», — передаёт слова Игоря Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Таким образом, Локомотив сравнял счёт в серии — 2-2. Пятая встреча пройдёт в Москве 25 марта.

«Автобус» не помог. «Локомотив» раскусил ЦСКА и сравнял счёт в серии
«Армейцы» разучились атаковать, а ярославский бронепоезд попёр на всех парах.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021