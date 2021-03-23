Никитин: ЦСКА проиграл всю борьбу. Как ты будешь атаковать, если играешь без шайбы?
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение московской команды в четвёртом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом».
«Локомотив» заслужил победу, готовимся дальше. Не то что неубедительная игра в атаке, мы проиграли нейтральные шайбы, всю борьбу проиграли. Как ты будешь играть в атаке, если играешь без шайбы? Всё очень просто», — передаёт слова Игоря Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.
Таким образом, Локомотив сравнял счёт в серии — 2-2. Пятая встреча пройдёт в Москве 25 марта.
«Автобус» не помог. «Локомотив» раскусил ЦСКА и сравнял счёт в серии
«Армейцы» разучились атаковать, а ярославский бронепоезд попёр на всех парах.
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