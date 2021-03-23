«Нью-Джерси» готов обменять Пи-Кея Суббана
«Нью-Джерси Дэвилз» готов обменять Пи-Кея Суббана. Об этом 23 марта сообщил The New York Post. Клуб также рассматривает вариант с обменом и удержанием части зарплаты защитника.
Контракт хоккеиста с зарплатой в 9 млн долларов рассчитан до конца сезона 2021/2022 года.
В этом регулярном чемпионате защитник «дьяволов» провёл 29 матчей, забросил 3 шайбы и отдал 11 результативных передач, набрал 14 очков при показателе полезности «-5».
Помимо «Нью-Джерси», в Национальной хоккейной лиге защитник выступал за «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторз». На международных турнирах выступал за сборную Канады. В составе сборной стал олимпийским чемпионом 2014 года. В 2008 и 2009 годах стал чемпионом мира на молодёжном первенстве.
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