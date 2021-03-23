Галиев: всё получилось так, как мы задумывали

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал результат четвёртого матча серии полуфинала «Востока» против «Салавата Юлаева» (3:2).

«Нам тренеры подсказали, как надо действовать. Мы знали, что надо закрыть первое звено, самое главное – не удаляться. Мы со всем этим справились, от этого результат. Пацаны бились, ложились под шайбы. Мы, можно сказать, ловили соперника на контратаках. Немного в концовке сегодня был «шиндр-мындр», понервничали и мы сами и, думаю, все болельщики, но мы все сделали свою работу. Впереди восемь долгожданных побед наших, которых мы, наши семьи, родные, болельщики ждут. Пройдена только половина пути.

Мы понимали, что если будем удаляться, то результаты будут, как в регулярном чемпионате. Не надо давать им шансов играть в большинстве, и, думаю, это решило исход серии. Нам нужно продолжать так действовать – меньше удаляться и у нас будет больше шансов.

Самыми напряжёнными в серии были последние пять минут. И нервы, и психология. Опять же скажу, наверное, Лука, Глух, Миша Фисенко сделали своё дело и, можно сказать, выиграли для нас этот четвёртый матч. И, конечно, Адам, Билял и все 25 человек, которые бились, ловили шайбы на себя, забивали и выполняли командную работу», — приводит слова Галиева официальный сайт казанской команды.