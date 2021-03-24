КХЛ объяснила решение не засчитать шайбу Рушана Рафикова в ворота ЦСКА

Департамент судейства разъяснил спорные эпизоды прошедших матчей игрового дня плей-офф КХЛ.
«Салават Юлаев» — «Ак Барс» (2:3, 0-4)
На 56-й минуте матча после взятия ворот, произведенного игроком команды «Салават Юлаев» #16 Джеффом Плэттом, судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на предмет удара по шайбе ногой при взятии ворот. В результате видеопросмотра определено: удара по шайбе ногой не было — хороший гол.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»
«Локомотив» — ЦСКА (3:0, 2-2)
На 45-й минуте матча после взятия ворот, произведенного игроком команды «Локомотив» #87 Рушаном Рафиковым, главный тренер команды ЦСКА взял запрос на блокировку вратаря перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено: атакующий игрок мешает вратарю свободно перемещаться в площади ворот и занимать необходимую позицию для отражения броска – нет гола.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»
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