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2 очка Шаранговича помогли «Нью-Джерси» обыграть «Филадельфию», у Проворова — передача

2 очка Шаранговича помогли «Нью-Джерси» обыграть «Филадельфию», у Проворова — передача
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей забивали Майкл Маклауд, Кайл Палмиьери, Егор Шарангович и Трэвис Зейджак. Также в этой встрече Шарангович отметился результативной передачей. Российский нападающий Михаил Мальцев не отметился результативными действиями. Защитник Дмитрий Куликов также очков не набрал. Ща «Нью-Джерси» дубль оформил Шон Кутюрье и ещё один гол забил Джоэль Фараби. Результативной передачей отметился российский защитник Иван Проворов.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2021, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Маклауд (Смит, Юнссон) – 09:52' (5x5)   1:1 Фараби (Ворачек, Проворов) – 12:33' (5x4)   1:2 Палмьери (Братт, Куокканен) – 19:54' (5x5)   1:3 Шарангович (Зейджак, Куокканен) – 29:32' (5x5)   1:4 Зейджак (Смит, Шарангович) – 39:36' (5x5)   2:4 Кутюрье (Конечны, ван Римсдайк) – 51:37' (5x5)   3:4 Кутюрье (Ворачек, ван Римсдайк) – 58:58' (6x5)
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