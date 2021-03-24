2 очка Шаранговича помогли «Нью-Джерси» обыграть «Филадельфию», у Проворова — передача

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей забивали Майкл Маклауд, Кайл Палмиьери, Егор Шарангович и Трэвис Зейджак. Также в этой встрече Шарангович отметился результативной передачей. Российский нападающий Михаил Мальцев не отметился результативными действиями. Защитник Дмитрий Куликов также очков не набрал. Ща «Нью-Джерси» дубль оформил Шон Кутюрье и ещё один гол забил Джоэль Фараби. Результативной передачей отметился российский защитник Иван Проворов.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.