«Нэшвилл» всухую обыграл «Детройт». У Тренина голевая передача и «+1»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду всухую обыграл «Детройт Ред Уингз» — 2:0.
Счёт в матче был открыт на 13-й минуте – отличился швейцарский защитник «Нэшвилла» Роман Йози. В середине матча канадский нападающий Мэтью Оливье удвоил преимущество хозяев льда и, тем самым, установил окончательный счёт – 2:0 в пользу «Предаторз».
Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин провёл на площадке 9 минут 37 секунд и заработал 5-е (2+3) очко в сезоне, став автором голевой передачи, он завершил встречу с показателем полезности «+1». Его соотечественник из «Детройта» Владислав Наместников за 12.18 на льду результативными действиями не отметился, коэффициент полезности – «0».
«Нэшвилл Предаторз», набрав 31 очко в 33 встречах, занимает 6-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Детройт Ред Уингз» (24) – замыкает таблицу.
- 24 марта 2021
-
05:45
-
05:34
-
04:39
-
01:59
-
00:09
- 23 марта 2021
-
23:22
-
23:12
-
22:54
-
22:31
-
22:29
-
22:29
-
22:10
-
22:08
-
21:54
-
21:05
-
21:04
-
20:55
-
20:46
-
20:36
-
20:35
-
20:18
-
20:15
-
20:10
-
20:08
-
20:00
-
19:58
-
19:52
-
19:48
-
19:35
-
19:22
-
19:17
-
18:45
-
18:00
-
17:28
-
16:56