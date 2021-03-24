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«Нэшвилл» всухую обыграл «Детройт». У Тренина голевая передача и «+1»

«Нэшвилл» всухую обыграл «Детройт». У Тренина голевая передача и «+1»
Хоккей / НХЛ 0
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду всухую обыграл «Детройт Ред Уингз» — 2:0.

Счёт в матче был открыт на 13-й минуте – отличился швейцарский защитник «Нэшвилла» Роман Йози. В середине матча канадский нападающий Мэтью Оливье удвоил преимущество хозяев льда и, тем самым, установил окончательный счёт – 2:0 в пользу «Предаторз».

Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин провёл на площадке 9 минут 37 секунд и заработал 5-е (2+3) очко в сезоне, став автором голевой передачи, он завершил встречу с показателем полезности «+1». Его соотечественник из «Детройта» Владислав Наместников за 12.18 на льду результативными действиями не отметился, коэффициент полезности – «0».

«Нэшвилл Предаторз», набрав 31 очко в 33 встречах, занимает 6-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Детройт Ред Уингз» (24) – замыкает таблицу.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2021, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Йози (Толванен, Джохансен) – 13:59' (5x4)   2:0 Оливье (Тренин, Сиссонс) – 30:41' (5x5)
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