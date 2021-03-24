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«Флорида» без Бобровского на выезде уступила «Чикаго». У Задорова голевая передача и «+2»

«Флорида» без Бобровского на выезде уступила «Чикаго». У Задорова голевая передача и «+2»
Хоккей / НХЛ 0
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» на домашнем льду обыграл «Флориду Пантерз» со счётом 3:2 и прервал серию поражений, состоящую из 4 встреч.

В составе «Чикаго» отличились Доминик Кубалик, Пиус Зутер и Карл Сёдерберг. За «Флориду» забрасывали Антон Строльман и Александер Веннберг.

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Российский защитник «Блэкхоукс» Никита Задоров провёл на льду 17 минут 52 секунды и заработал коэффициент полезности «+2», отдав голевую передачу. Он набрал 7-е (1+6) очко в сезоне.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский остался в запасе на этот матч. Его коллега по амплуа Крис Дриджер отразил 29 бросков из 32.

«Чикаго Блэкхоукс», набрав 35 очков в 33 встречах, занимает 4-е место в таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Флорида Пантерз» (44) – 3-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2021, среда. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Кубалик (Хагель, Мёрфи) – 06:24' (5x5)   2:0 Зутер (Задоров, Кейн) – 18:30' (5x5)   3:0 Сёдерберг (Кейн, Дебринкэт) – 24:22' (5x4)   3:1 Строльман (Аччари, Типпетт) – 28:53' (5x5)   3:2 Веннберг (Аччари, Юбердо) – 45:22' (5x5)
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