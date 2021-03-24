Кейн вышел на пятое место по очкам в НХЛ среди американских хоккеистов

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» на домашнем льду обыграл «Флориду Пантерз» со счётом 3:2 и прервал серию поражений, состоящую из четырёх встреч.

Нападяющий «ястребов» Патрик Кейн отметился двумя результативными передачами, благодаря чему достиг рубежа 1066 очков за карьеру в НХЛ, что является пятым результатом в истории лиги среди американских хоккеистов. Патрик превзошёл результат Кита Ткачука (1065).

Обладателем национального рекорда является американский хоккеист канадского происхождения Бретт Халл (1391), второе место занимает Майк Модано (1374), топ-3 замыкает Фил Хаусли (1232). Следующей целью для Кейна является результат Джереми Рёника (1216).