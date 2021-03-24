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Натан Маккиннон стал пятым игроком, забросившим 200 шайб за «Колорадо»

В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Аризона Койотс» принимает «Колорадо Эвеланш». После второго периода гости впереди — 3:2.

Третью шайбу «Колорадо» забросил канадский нападающий Натан Маккиннон, отличившийся за 11 секунд до конца второго периода. Для Маккиннона заброшенная шайба стала 200-й в составе «лавин». 25-летний нападающий стал пятым игроком, которому покорился подобный рубеж за клуб.

Клубный рекорд принадлежит Джо Сакику (391), ныне занимающему должность генерального менеджера «Колорадо». На втором месте располагается Милан Гейдук, забросивший 375 шайб. Топ-3 замыкает Габриэль Ландеског, ранее в этой встрече забивший 208-й гол за клуб. Следующей целью для Маккиннона является результат Петера Форсберга (202).