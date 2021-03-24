Шарангович вышел на второе место в списке лучших снайперов «Нью-Джерси» в этом сезоне
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.
В составе победителей забивали Майкл Маклауд, Кайл Палмиьери, Егор Шарангович и Трэвис Зейджак. Шарангович отличился на 30-й минуте, забросив третью шайбу своей команды в матче. Ассистентами Егора стали Трэвис Зейджак и Янне Куокканен.
Для 22-летнего Шаранговича это седьмая шайба в нынешнем сезоне. Теперь Егор делит второе место в списке лучших снайперов «дьяволов» с Павлом Захой и Джеком Хьюзом. Лидером остаётся Майлз Вуд, на счету которого девять шайб.
2 очка Шаранговича помогли «Нью-Джерси» обыграть «Филадельфию», у Проворова — передача
Рекомендуем вам
- 24 марта 2021
-
08:19
-
08:12
-
07:56
-
07:53
-
07:41
-
07:14
-
06:46
-
06:28
-
06:18
-
06:08
-
05:45
-
05:34
-
04:39
-
01:59
-
00:09
- 23 марта 2021
-
23:22
-
23:12
-
22:54
-
22:31
-
22:29
-
22:29
-
22:10
-
22:08
-
21:54
-
21:05
-
21:04
-
20:55
-
20:46
-
20:36
-
20:35
-
20:18
-
20:15
-
20:10
-
20:08
-
20:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам