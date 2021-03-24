Шарангович вышел на второе место в списке лучших снайперов «Нью-Джерси» в этом сезоне

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей забивали Майкл Маклауд, Кайл Палмиьери, Егор Шарангович и Трэвис Зейджак. Шарангович отличился на 30-й минуте, забросив третью шайбу своей команды в матче. Ассистентами Егора стали Трэвис Зейджак и Янне Куокканен.

Для 22-летнего Шаранговича это седьмая шайба в нынешнем сезоне. Теперь Егор делит второе место в списке лучших снайперов «дьяволов» с Павлом Захой и Джеком Хьюзом. Лидером остаётся Майлз Вуд, на счету которого девять шайб.