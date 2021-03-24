НХЛ расследует действия арбитров, спровоцировавших скандал в матче «Нэшвилла» и «Детройта»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду всухую обыграл «Детройт Ред Уингз» — 2:0.
Во время матча произошёл один из самых больших скандалов в лиге за последнее время. На 25-й минуте встречи главные арбитры Келли Сазерлэнд и Тим Пил зафиксировали нарушение со стороны форварда «Нэшвилла» Виктора Арвидссона и отправили шведского нападающего в бокс для штрафников. Через несколько минут в трансляцию попала реплика одного из судей: «Там особо ничего не было, но я хотел пораньше дать «Нэшвиллу» это грёбаное удаление».
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.\
Директор НХЛ по хоккейным операциям Колин Кэмпбелл отказался давать подробный комментарий по действиям арбитров, но признал, что лига расследует данный инцидент.
Видео удаления Арвидссона на защитнике Меррилле можно посмотреть в «Твиттере».
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