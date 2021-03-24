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Гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения «Аризоне» в результативном матче

Гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения «Аризоне» в результативном матче
Хоккей / НХЛ 0
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В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Аризона Койотс» на домашнем льду обыграла «Колорадо Эвеланш» по буллитам – 5:4.

Уже в самом начале встречи хоккеисты «Аризоны» создали себе задел в две шайбы – отличились Джейкоб Чикран и Алекс Голигоски. Однако далее игроки «Колорадо» совершили камбэк, забросив четыре шайбы подряд, авторами которых стали Габриэль Ландеског, Микко Рантанен, Натан Маккиннон и Валерий Ничушкин. Но, даже этого «Колорадо» не хватило, чтобы одержать победу в основное время, этому помешали голы форвардов «Койотс» Лоусона Круза и Фила Кессела, которые перевели матч сначала в овертайм, а затем и в серию буллитов, сильнее в которой оказалась «Аризона», благодаря точному броску Конора Гарланда.

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Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин, отметившийся голом, провёл на льду 13 минут 34 секунды и завершил встречу с показателем полезности «+1».

Ничушкин продлил результативную серию до 3 матчей, забросив в ворота «Аризоны»
НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2021, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 4
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Чикран (Круз, Брассар) – 01:25' (5x5)   2:0 Голигоски (Кессел, Ларссон) – 04:52' (5x5)   2:1 Ландеског (Маккиннон, Макар) – 14:47' (5x4)   2:2 Рантанен (Маккиннон, Ландеског) – 18:49' (5x5)   2:3 Маккиннон (Жирар, Рантанен) – 39:49' (5x5)   2:4 Ничушкин (Грейвз, Жирар) – 45:28' (5x5)   3:4 Круз (Хэйден, Голигоски) – 46:38' (5x5)   4:4 Кессел (Келлер) – 48:41' (5x5)   5:4 Гарланд – 65:00' (ПБ)
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