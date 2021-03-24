Гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения «Аризоне» в результативном матче

В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Аризона Койотс» на домашнем льду обыграла «Колорадо Эвеланш» по буллитам – 5:4.

Уже в самом начале встречи хоккеисты «Аризоны» создали себе задел в две шайбы – отличились Джейкоб Чикран и Алекс Голигоски. Однако далее игроки «Колорадо» совершили камбэк, забросив четыре шайбы подряд, авторами которых стали Габриэль Ландеског, Микко Рантанен, Натан Маккиннон и Валерий Ничушкин. Но, даже этого «Колорадо» не хватило, чтобы одержать победу в основное время, этому помешали голы форвардов «Койотс» Лоусона Круза и Фила Кессела, которые перевели матч сначала в овертайм, а затем и в серию буллитов, сильнее в которой оказалась «Аризона», благодаря точному броску Конора Гарланда.

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Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин, отметившийся голом, провёл на льду 13 минут 34 секунды и завершил встречу с показателем полезности «+1».