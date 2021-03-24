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Хайнс — о поведении судей: это проблема, с которой нужно разбираться НХЛ, а не мне

Хайнс — о поведении судей: это проблема, с которой нужно разбираться НХЛ, а не мне
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Джон Хайнс после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (2:0) поделился мнением о скандале, произошедшем во время встречи.

На 25-й минуте встречи главные арбитры Келли Сазерлэнд и Тим Пил зафиксировали нарушение со стороны форварда «Нэшвилла» Виктора Арвидссона и отправили шведского нападающего в бокс для штрафников. Через несколько минут в трансляцию попала реплика одного из судей: «Там особо ничего не было, но я хотел пораньше дать «Нэшвиллу» это грёбаное удаление».

«С нашей точки зрения, вероятно, не имеет значения, как я к этому отношусь в целом, но судьи — это сотрудники лиги, и я думаю, что это проблема, с которой нужно разбираться НХЛ, а не мне.

Нельзя переживать о том, что происходит в подобных ситуациях, потому что мы должны уметь играть в меньшинстве, должны быть готовы защищаться. Мне понравилась реакция команды на эту ситуацию», — приводит слова Хайнса журналист Грег Вышински.

НХЛ расследует действия арбитров, спровоцировавших скандал в матче «Нэшвилла» и «Детройта»
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