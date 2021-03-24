НХЛ оштрафовала главного тренера «Сан-Хосе» Бугнера за действия хоккеиста его команды

Национальная хоккейная лига оштрафовала главного тренера «Сан-Хосе Шаркс» Боба Бугнера и нападающего Кёртиса Гэбриэла за инцидент, произошедший на раскатке перед матчем регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз» (2:1).

Во время раскатки перед игрой Гэбриэл толкнул клюшкой в спину защитника «Лос-Анджелеса» Кёртиса Макдермида. В этот момент хоккеисты находились в районе красной линии. Затем они подрались в первом периоде, за что были удалены на пять минут каждый. Гэбриэл оштрафован на $ 3,017 тыс., максимальную сумму, допустимую коллективным трудовым договором, а главный тренер — на $ 5 тыс…

«Мы хотим все сделать правильно внутри команды. Он играет с полной отдачей, полностью отдаётся игре. Но эмоции нужно контролировать. Его ждёт неплохая карьера в лиге, только нужно держать себя в руках после свистка. Понятно, что нам не доставляет удовольствия наложенное на нас наказание, но лига приняла такое решение. Мы уважаем его, согласны с ним. Такое больше не повторится, пока я нахожусь в команде», — цитирует Бугнера официальный сайт НХЛ в русской версии.