Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Андерссон: я сразу же выбросил шайбу на лёд, как только всё осознал и на меня начали орать

Андерссон: я сразу же выбросил шайбу на лёд, как только всё осознал и на меня начали орать
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Защитник «Калгари Флэймз» Расмус Андерссон объяснил своё поведение после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (1:2).

Главным героем матча стал голкипер «Оттавы» Филип Густавссон, отразивший 35 бросков и одержавший первую победу за карьеру в НХЛ. После завершения матча нападающий «сенаторов» Брэди Ткачук отправился за шайбой, чтобы подарить её Филипу в честь его дебютной победы в лиге. Но Андерссон намеренно подобрал шайбу и несколько секунд продержал её в руке, чем едва не спровоцировал массовую стычку.

«Честно говоря, в тот момент было такое напряжение. Я поднял шайбу без каких-то особых мыслей. Просто был очень зол, потому что «Оттава» забросила победную шайбу в самой концовке. Как только я осознал, что это его первая победа в НХЛ, и когда вся их команда начала на меня орать, то сразу же выбросил шайбу на лёд. В моих действиях не было никакого умысла. Это была его первая победа в НХЛ, и, очевидно, что он должен был получить шайбу. Я не хотел красть шайбу или делать что-то в этом духе», — цитирует Андерссона TSN.

Расмус Андерссон едва не спровоцировал массовую стычку после матча «Оттава» — «Калгари»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021