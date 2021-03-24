Андерссон: я сразу же выбросил шайбу на лёд, как только всё осознал и на меня начали орать

Защитник «Калгари Флэймз» Расмус Андерссон объяснил своё поведение после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (1:2).
Главным героем матча стал голкипер «Оттавы» Филип Густавссон, отразивший 35 бросков и одержавший первую победу за карьеру в НХЛ. После завершения матча нападающий «сенаторов» Брэди Ткачук отправился за шайбой, чтобы подарить её Филипу в честь его дебютной победы в лиге. Но Андерссон намеренно подобрал шайбу и несколько секунд продержал её в руке, чем едва не спровоцировал массовую стычку.
«Честно говоря, в тот момент было такое напряжение. Я поднял шайбу без каких-то особых мыслей. Просто был очень зол, потому что «Оттава» забросила победную шайбу в самой концовке. Как только я осознал, что это его первая победа в НХЛ, и когда вся их команда начала на меня орать, то сразу же выбросил шайбу на лёд. В моих действиях не было никакого умысла. Это была его первая победа в НХЛ, и, очевидно, что он должен был получить шайбу. Я не хотел красть шайбу или делать что-то в этом духе», — цитирует Андерссона TSN.
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