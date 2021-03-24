Кирьянов: мне не понравился жест Мичкова в сторону трибун. Я ответил за болельщиков

Нападающий МХК «Локо» Никита Кирьянов прокомментировал поведение форварда СКА-1946 Матвея Мичкова в матче второго раунда плей-офф Молодёжной хоккейной лиги.

После забитого гола Мичков показал ярославским трибунам заткнутые пальцами уши. Уже в следующей атаке шайба оказалась в воротах СКА-1946: земляк Мичкова Кирьянов поставил победную точку в матче, сделав счёт 5:2 за 5,5 минут до финальной сирены. Свою шайбу хоккеист «Локо» отпраздновал тем же жестом, что и «армеец» – но адресовал его не трибунам, а скамейке соперника.

«Мне не понравилось, что Мичков показал жест в сторону трибун – думаю, это было лишнее, возможно, стоило сдержаться. Так что мой ответный жест – это не что-то личное, я просто ответил за наших болельщиков. Мы оба из Перми, начинали в одном клубе, знакомы с детства. За одну команду не играли, но во время межсезонья иногда играли друг против друга. В «Локомотиве» не пересекались, но его отец помогал при переезде. Что-то по мелочам, показывал город, объяснял, что и где.

Жаль, что жест обсуждают больше, чем гол. Получилось забить почти сразу после вбрасывания: мы с тренерами разбирали этот компонент, нам подсказывали так сделать. Повезло – шайба хорошо отскочила в центр, Илья Назаров здорово разобрался, на себя защитника вытянул и сделал отличный пас – мне оставалось поразить уже пустые ворота», — цитирует Кирьянова пресс-служба МХЛ.