Крылов: Кравчук является носителем всех прогрессивных методик, в том числе и канадских

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о приглашении двукратного олимпийского чемпиона Игоря Кравчука в академию клуба.

«Он сейчас находится в Омске, сегодня мы с ним говорили. Он последние несколько лет был в Канаде, занимался там развитием детского хоккея и непосредственно участвовал в жизни «Монреаля». Nо, что он крутой игрок – вообще споров нет. Он тренировал и юношескую, и молодёжную команды, и даже сборную, насколько я помню. Он является носителем всех прогрессивных методик, которые есть сейчас, в том числе и канадских. Поэтому я его пригласил сюда, чтобы он посмотрел, как консультант оценил то, что делаем мы. И если ему это всё понравится, сложится химия, мы продолжим работать.

Частая смена руководства академии? Я бы назвал это творческим поиском. Не секрет, что то, что мы делаем в академии — не делал никто и никогда, особенно в России. Понятно, что мы пытаемся, исследуем, смотрим, анализируем, признаём ошибки. Поэтому, мне кажется, это нормальный рабочий процесс. Главное — разобраться в проблемах и принять правильные решения. Надеемся, мы принимаем их правильно», – сказал Крылов в эфире программы «Большая тройка».