Гурде: так приятно знать, что за спиной игроков «Тампы» находится Василевский

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янни Гурде оценил игру голкипера Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (2:1). Россиянин одержал 12-ю победу подряд, побив клубный рекорд «молний».
«Он был очень хорош. Он остаётся нашим лучшим игроком с начала сезона. Он феноменален в каждом матче. Мы можем полагаться на него каждый день, и он всё делает так здорово. Он невероятно хорош, и так приятно знать, что он находится за спиной, делает важные сейвы и даёт больше свободы для действий в атаке», – цитирует Гурде официальный сайт НХЛ в русской версии.
Рекордсменами лиги по победной серии среди вратарей остаются Тини Томпсон («Бостон Брюинз»-1929/1930), Том Баррассо («Питтсбург Пингвинз»-1992/1993), Йонас Хиллер («Анахайм Дакс»-2013/2014) и российский голкипер Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»-2016/2017), у которых по 14 побед подряд.
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