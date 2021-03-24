Звено из темнокожих форвардов сыграло за фарм-клуб «Лос-Анджелеса» в АХЛ

За фарм-клуб «Лос-Анджелес Кингз» в Американской хоккейной лиге – «Онтарио Рейн» – сыграло звено, составленное из темнокожих игроков. Куинтон Байфилд, Акил Томас и Деванте Смит-Пелли вышли в одной тройке в матче регулярного чемпионата с «Бейкерсфилд Кондорз» (5:4 Б). Хоккеисты в общей сложности набрали 6 (4+2) очков.
«Мы узнали об этом утром. Как только я увидел состав звена, я сразу же написал отцу. Результат потрясающий. Сумасшедшая игра, никак такого не ожидал. Я оформил первый хет-трик, мы победили, и это самое лучшее ощущение, потому что временами мне казалось, что мы уже не сможем добиться успеха», — цитирует Томаса официальный сайт НХЛ в русской версии.
Первое появление тройки, составленной только из темнокожих игроков, в профессиональном хоккее было зафиксировано в сезоне-1948/1949. Братья Херб и Оззи Карнеги вместе с Мэнни Макинтайером сыграли за клуб из города Шербрука в Старшей хоккейной лиге Квебека. Представители Зала хоккейной славы уже связались с «Кингз» и «Рейн», чтобы получить материалы с этого матча.
- 24 марта 2021
-
14:20
-
13:52
-
13:36
-
13:15
-
12:45
-
12:10
-
11:57
-
11:25
-
11:01
-
10:50
-
10:36
-
10:15
-
10:06
-
09:56
-
09:41
-
09:09
-
08:45
-
08:19
-
08:12
-
07:56
-
07:53
-
07:41
-
07:14
-
06:46
-
06:28
-
06:18
-
06:08
-
05:45
-
05:34
-
04:39
-
01:59
-
00:09
- 23 марта 2021
-
23:22
-
23:12
-
22:54