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Звено из темнокожих форвардов сыграло за фарм-клуб «Лос-Анджелеса» в АХЛ

Звено из темнокожих форвардов сыграло за фарм-клуб «Лос-Анджелеса» в АХЛ
Хоккей / АХЛ 0
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За фарм-клуб «Лос-Анджелес Кингз» в Американской хоккейной лиге – «Онтарио Рейн» – сыграло звено, составленное из темнокожих игроков. Куинтон Байфилд, Акил Томас и Деванте Смит-Пелли вышли в одной тройке в матче регулярного чемпионата с «Бейкерсфилд Кондорз» (5:4 Б). Хоккеисты в общей сложности набрали 6 (4+2) очков.

«Мы узнали об этом утром. Как только я увидел состав звена, я сразу же написал отцу. Результат потрясающий. Сумасшедшая игра, никак такого не ожидал. Я оформил первый хет-трик, мы победили, и это самое лучшее ощущение, потому что временами мне казалось, что мы уже не сможем добиться успеха», — цитирует Томаса официальный сайт НХЛ в русской версии.

Первое появление тройки, составленной только из темнокожих игроков, в профессиональном хоккее было зафиксировано в сезоне-1948/1949. Братья Херб и Оззи Карнеги вместе с Мэнни Макинтайером сыграли за клуб из города Шербрука в Старшей хоккейной лиге Квебека. Представители Зала хоккейной славы уже связались с «Кингз» и «Рейн», чтобы получить материалы с этого матча.

Обладатель Кубка Стэнли Смит-Пелли пройдёт просмотр в фарм-клубе «Лос-Анджелеса»
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