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Кожевников: штаб ЦСКА никак не выпустит чемпионов из клетки оборонительного хоккея

Кожевников: штаб ЦСКА никак не выпустит чемпионов из клетки оборонительного хоккея
Хоккей / КХЛ 0
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Олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о серии второго раунда плей-офф между «Локомотивом» и ЦСКА (2-2).

«Ярославль очень вовремя перестроился, отдаю должное главному тренеру Скабелке. Он увидел, что не пошло у Ландера, Петерссона, других легионеров – и начал больше доверять молодым, ярославским воспитанникам. Ильенко, Коршков, Коваленко, Красковский, Каюмов – у «Локомотива» наряду со СКА лучшая молодёжь в лиге, вокруг неё и нужно строить команду на годы. Эти парни заряжены и восстанавливаются быстрее, чем опытные «армейцы», так что не удивлюсь победе «Локомотива», например, в седьмом матче.

И ещё радует, что Ярославль всё-таки сошел с рельсов, начал играть интереснее. Теперь жду этого же от ЦСКА, у «армейцев» есть потенциал играть в более открытом и эффектном стиле. Такое впечатление, что тренерский штаб ЦСКА никак не выпустит чемпионов из клетки оборонительного хоккея. Пора бы приоткрыть дверь», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

«Автобус» не помог. «Локомотив» раскусил ЦСКА и сравнял счёт в серии
«Армейцы» разучились атаковать, а ярославский бронепоезд попёр на всех парах.
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