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«Каролина» и защитник Хэмилтон отложили переговоры по новому контракту до конца сезона

«Каролина» и защитник Хэмилтон отложили переговоры по новому контракту до конца сезона
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл сообщил, что клуб и защитник Даги Хэмилтон решили отложить переговоры по новому контракту.

«Мы решили, что обе стороны только выиграют, если мы дождёмся окончания сезона. Тогда мы вернемся за стол переговоров и посмотрим, получится ли у нас договориться о новой сделке. А сейчас Дуги сможет все внимание уделить хоккею. Мы говорили с ним. Он хочет остаться, а мы хотим оставить его у себя. Он очень нравится нам, отлично вписывается в команду, тренеры его любят», – сказал Уодделл в интервью подкасту DFO Rundown.

Срок соглашения Хэмилтона с зарплатой $ 5,75 млн в год рассчитан до конца нынешнего сезона. Он может стать неограниченно свободным агентом.

Хэмилтон установил рекорд франшизы «Каролины» и повторил достижение Йози и Шнайдера
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