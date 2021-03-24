«Каролина» и защитник Хэмилтон отложили переговоры по новому контракту до конца сезона

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл сообщил, что клуб и защитник Даги Хэмилтон решили отложить переговоры по новому контракту.

«Мы решили, что обе стороны только выиграют, если мы дождёмся окончания сезона. Тогда мы вернемся за стол переговоров и посмотрим, получится ли у нас договориться о новой сделке. А сейчас Дуги сможет все внимание уделить хоккею. Мы говорили с ним. Он хочет остаться, а мы хотим оставить его у себя. Он очень нравится нам, отлично вписывается в команду, тренеры его любят», – сказал Уодделл в интервью подкасту DFO Rundown.

Срок соглашения Хэмилтона с зарплатой $ 5,75 млн в год рассчитан до конца нынешнего сезона. Он может стать неограниченно свободным агентом.