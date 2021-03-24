Кузьменко: СКА не зацикливается на Шипачёве и Яшкине

Нападающий СКА Андрей Кузьменко прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:2 ОТ, 2-1) в третьем матче серии Кубка Гагарина.
«Если честно, мы ничего не меняли. Как играли в свой хоккей, так и продолжаем в него играть. Единственное, что есть нового, – правильно начали играть моментами. И чуть-чуть лучше стали исполнять некоторые эпизоды. Поэтому кажется, что игра у нас поменялась. На самом деле мы продолжаем показывать свой хоккей, просто прибавили в мелочах, стали меньше ошибаться и более бережно относиться к возможностям забросить шайбу.
Нужно закрыть Шипачёва и Яшкина? Если честно, по мне у «Динамо» и в других звеньях есть хорошие исполнители. В каждом из остальных трёх звеньев имеются хоккеисты, которые могут забить гол. Мы не зацикливаемся на первой тройке, на Шипачёве, Яшкине. Всё равно надо правильно сыграть против всех игроков «Динамо». И не допускать своих ошибок», – приводят слова Кузьменко «Известия».
- 24 марта 2021
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