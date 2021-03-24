«Металлург» Мг — «Авангард»: Кошечкин вернулся в ворота «Магнитки», Чибисов вне заявки

Стали известны составы омского «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга» на четвёртый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В составе магнитогорской команды место в воротах занял Василий Кошечкин, сменивший Юхо Олкинуору. Кроме того, в состав вернулся Егор Коробкин, занявший место Андрея Чибисова.



В составе омского «Авангарда» изменений в сравнении с прошлым матчем нет.



«Металлург»:



Кошечкин (Олкинуора);

Дронов — Земчёнок, Голдобин — Прохоркин — Плотников;

Пашнин — Минулин, Кошелев — Нестрашил — Бек;

Яковлев — Хольм, Мозякин — Расмуссен — Карпов;

Николаев, Юров, Коробкин — Неколенко — Кулёмин.



«Авангард»:



Грубец (Бобков);

Емелин — Каски, Костин — Найт — Буше;

Шарипзянов — Покка, Ковальчук — Зернов — Толчинский;

Готовец — Береглазов, Чинахов — Семёнов — Хохлачёв;

Чистяков — Комаров, Потапов — Стась — Дедунов.



Напомним, в третьем матче победу одержал «Авангард» со счётом 3:0. Счёт в серии — 2-1 в пользу «ястребов».

«Авангард» в гостях обыграл «Металлург» в третьем матче серии