«Металлург» Мг — «Авангард»: Кошечкин вернулся в ворота «Магнитки», Чибисов вне заявки

Стали известны составы омского «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга» на четвёртый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В составе магнитогорской команды место в воротах занял Василий Кошечкин, сменивший Юхо Олкинуору. Кроме того, в состав вернулся Егор Коробкин, занявший место Андрея Чибисова.
В составе омского «Авангарда» изменений в сравнении с прошлым матчем нет.
«Металлург»:
Кошечкин (Олкинуора);
Дронов — Земчёнок, Голдобин — Прохоркин — Плотников;
Пашнин — Минулин, Кошелев — Нестрашил — Бек;
Яковлев — Хольм, Мозякин — Расмуссен — Карпов;
Николаев, Юров, Коробкин — Неколенко — Кулёмин.
«Авангард»:
Грубец (Бобков);
Емелин — Каски, Костин — Найт — Буше;
Шарипзянов — Покка, Ковальчук — Зернов — Толчинский;
Готовец — Береглазов, Чинахов — Семёнов — Хохлачёв;
Чистяков — Комаров, Потапов — Стась — Дедунов.
Напомним, в третьем матче победу одержал «Авангард» со счётом 3:0. Счёт в серии — 2-1 в пользу «ястребов».
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