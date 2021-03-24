Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Агент Капризова начал обсуждение нового контракта с «Миннесотой»

Агент Капризова начал обсуждение нового контракта с «Миннесотой»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов начал обсуждение нового контракта с клубом, сообщает The Athletic.

Отмечается, что агент 23-летнего россиянина Пол Теофанос прибыл в США, чтобы лично вести переговоры.

Напомним, нападающий подписал двухлетний контракт с «Миннесотой» в июле 2020 года. Он считается одним из главных претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона.

В нынешнем сезоне 23-летний Капризов принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 10 шайб и сделав 15 результативных передач при полезности «+5». Он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров среди новичков, однако отрыв от идущего вторым Тима Штюцле из «Оттавы Сенаторз» сократился до шести баллов.

Капризов был выбран «Миннесотой» на драфте 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером.

Капризов впервые в НХЛ не набрал очков в трёх матчах подряд. На этом отрезке у него «-6»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021