Агент Капризова начал обсуждение нового контракта с «Миннесотой»

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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов начал обсуждение нового контракта с клубом, сообщает The Athletic.

Отмечается, что агент 23-летнего россиянина Пол Теофанос прибыл в США, чтобы лично вести переговоры.

Напомним, нападающий подписал двухлетний контракт с «Миннесотой» в июле 2020 года. Он считается одним из главных претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона.

В нынешнем сезоне 23-летний Капризов принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 10 шайб и сделав 15 результативных передач при полезности «+5». Он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров среди новичков, однако отрыв от идущего вторым Тима Штюцле из «Оттавы Сенаторз» сократился до шести баллов.

Капризов был выбран «Миннесотой» на драфте 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером.