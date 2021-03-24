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Стало известно имя нового председателя наблюдательного совета «Спартака»

Стало известно имя нового председателя наблюдательного совета «Спартака»
Хоккей / КХЛ 0
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«Спартак» сообщил, что Олег Усачёв стал председателем наблюдательного совета клуба.

«Сегодня состоялось заседание наблюдательного совета хоккейного клуба «Спартак».

Участники заседания обсудили выступление всех команд системы клуба в сезоне-2020/2021 и актуальные вопросы, связанные с функционированием клуба в предстоящем хоккейном сезоне.

По итогам заседания было принято решение назначить председателем наблюдательного совета ХК «Спартак» Олега Леонидовича Усачёва, занимавшего до этого должность вице-президента по хоккейным операциям в ХК «Трактор».

Члены наблюдательного совета пожелали Олегу Усачёву успехов на новом месте работы. О других кадровых изменениях в структуре «Спартака» клуб объявит дополнительно», — сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее «Спартак» объявил, что контракт с тренером Олегом Знарком продлён не будет.

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