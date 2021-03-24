Стало известно имя нового председателя наблюдательного совета «Спартака»

«Спартак» сообщил, что Олег Усачёв стал председателем наблюдательного совета клуба.



«Сегодня состоялось заседание наблюдательного совета хоккейного клуба «Спартак».



Участники заседания обсудили выступление всех команд системы клуба в сезоне-2020/2021 и актуальные вопросы, связанные с функционированием клуба в предстоящем хоккейном сезоне.



По итогам заседания было принято решение назначить председателем наблюдательного совета ХК «Спартак» Олега Леонидовича Усачёва, занимавшего до этого должность вице-президента по хоккейным операциям в ХК «Трактор».



Члены наблюдательного совета пожелали Олегу Усачёву успехов на новом месте работы. О других кадровых изменениях в структуре «Спартака» клуб объявит дополнительно», — сообщается на официальном сайте клуба.



Ранее «Спартак» объявил, что контракт с тренером Олегом Знарком продлён не будет.

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