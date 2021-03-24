Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Металлург» — «Авангард»: на третий период в ворота «ястребов» вместо Грубеца встал Бобков

В четвёртом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Металлург» в Магнитогорске принимает омский «Авангард» (4:1, идёт третий период).

На третий период в воротах «Авангарда» вместо Шимона Грубеца вышел Игорь Бобков. Последний раз Бобков выходил на лёд в первом матче серии с «Металлургом». Тогда российский голкипер сделал 25 сейвов, пропустив пять шайб.

За первые два периода было нанесено 29 бросков в створ ворот «Авангарда». Грубец отразил 25 из них, пропустив четыре гола. Шайбы забросили Григорий Дронов, Тейлор Бек, Сергей Плотников и Деннис Расмуссен.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в сегодняшней встрече сухая серия чешского голкипера оборвалась. Во втором матче, ставшем дебютным в плей-офф для Грубеца, голкипер пропустил единственную шайбу, когда таймер показывал 33:07. Та встреча завершилась победой «Авангарда» в овертайме со счётом 2:1. В третьем матче серии Грубец оформил шат-аут. Сухая серия вратаря составила 107 минут 30 секунд.