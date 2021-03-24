Лучший бомбардир и снайпер «Динамо» Мн в плей-офф могут получить белорусские паспорта

Несколько игроков минского «Динамо» могут получить белорусские паспорта, сообщает телеграм-канал «Хоккейный Бульбаш» с ссылкой на эфир FanZone с участием генерального менеджера «динамовцев» Андрея Парфимович.
Функционер отметил, что российское нападающие Роман Горбунов, Кирилл Воронин и Павел Варфоломеев могут получить белорусские паспорта. По его словам, с хоккеистами была достигнута устная договорённость при подписании контрактов.
Парфимович также не исключает, что паспорт будет предложен и Бреннану Менеллу, но окончательное решение зависит от самого игрока.
Напомним, Варфоломеев стал лучшим снайпером команды в плей-офф, в четырёх матчах забросив четыре шайбы.
Менелл стал лучшим ассистентом (шесть результативных передач) и бомбардиром «Динамо» в плей-офф, набрав 7 (1+6) очков в пяти встречах.
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