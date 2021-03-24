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«Металлург» разгромил «Авангард», забросив семь шайб и сравняв счёт в серии

«Металлург» разгромил «Авангард», забросив семь шайб и сравняв счёт в серии
Хоккей / КХЛ 0
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В четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 7:1 (2:1, 2:0, 3:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
24 марта 2021, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
7 : 1
Авангард
Омск
1:0 Дронов (Земчёнок, Кошелев) – 06:24' (5x5)   2:0 Бек (Мозякин, Хольм) – 14:06' (5x4)   2:1 Костин (Найт, Буше) – 15:30' (5x5)   3:1 Плотников (Дронов, Голдобин) – 28:08' (5x4)   4:1 Расмуссен (Бек, Мозякин) – 35:40' (5x4)   5:1 Плотников (Прохоркин) – 48:44' (5x5)   6:1 Юров (Земчёнок) – 55:11' (5x5)   7:1 Хольм (Коробкин) – 57:50' (5x5)

На 7-й минуте Григорий Дронов вывел хозяев вперёд. На 15-й минуте Тейлор Бек увеличил преимущество. Через полторы минуты Клим Костин отыграл одну шайбу. В середине второго периода Сергей Плотников забил третий гол в ворота Шимона Грубеца. В конце игрового отрезка Деннис Расмуссен довёл счёт до крупного. На 49-й минуте Плотников оформил дубль. Ещё по голу забили Данила Юров и Филип Хольм.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Металлург» сравнял счёт в серии — 2-2. Следующий матч команды проведут 26 марта. Встреча состоится на «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе.

Календарь плей-офф КХЛ
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