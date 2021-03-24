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«Металлург» разгромил «Авангард», забросив семь шайб и сравняв счёт в серии

В четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 7:1 (2:1, 2:0, 3:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На 7-й минуте Григорий Дронов вывел хозяев вперёд. На 15-й минуте Тейлор Бек увеличил преимущество. Через полторы минуты Клим Костин отыграл одну шайбу. В середине второго периода Сергей Плотников забил третий гол в ворота Шимона Грубеца. В конце игрового отрезка Деннис Расмуссен довёл счёт до крупного. На 49-й минуте Плотников оформил дубль. Ещё по голу забили Данила Юров и Филип Хольм.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Металлург» сравнял счёт в серии — 2-2. Следующий матч команды проведут 26 марта. Встреча состоится на «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе.