Юров забил рикошетом от спины Бобкова, став 2-м по молодости игроком, забившим в плей-офф

В четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 7:1 (2:1, 2:0, 3:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
На 56-й минуте матча Артём Земчёнок набросил на ворота омичей, где Данила Юров попытался перевести шайбу в сетку, но Игорь Бобков отбил бросок. Тем не менее Юров не сдался и, уйдя за ворота за шайбой, бросил с отрицательного угла. Снаряд попал в спину Бобкову и отскочил в ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Как отмечает пресс-служба лиги в «Твиттере», Юров стал вторым по молодости игроком, забившим в плей-офф КХЛ. На момент гола ему 17 лет 92 дня, обойдя Евгения Кузнецова (17 лет 299 дней). Лидирует по-прежнему Виталий Кравцов (17 лет 61 день).
Кроме того, Юров стал первым по молодости игроком «Магнитки», забросившим шайбу в плей-офф.
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