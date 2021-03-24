Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Юров забил рикошетом от спины Бобкова, став 2-м по молодости игроком, забившим в плей-офф

Юров забил рикошетом от спины Бобкова, став 2-м по молодости игроком, забившим в плей-офф
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

В четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 7:1 (2:1, 2:0, 3:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На 56-й минуте матча Артём Земчёнок набросил на ворота омичей, где Данила Юров попытался перевести шайбу в сетку, но Игорь Бобков отбил бросок. Тем не менее Юров не сдался и, уйдя за ворота за шайбой, бросил с отрицательного угла. Снаряд попал в спину Бобкову и отскочил в ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Как отмечает пресс-служба лиги в «Твиттере», Юров стал вторым по молодости игроком, забившим в плей-офф КХЛ. На момент гола ему 17 лет 92 дня, обойдя Евгения Кузнецова (17 лет 299 дней). Лидирует по-прежнему Виталий Кравцов (17 лет 61 день).

Кроме того, Юров стал первым по молодости игроком «Магнитки», забросившим шайбу в плей-офф.

«Металлург» разгромил «Авангард», забросив семь шайб и сравняв счёт в серии
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021