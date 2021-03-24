Воробьёв: у «Металлурга» многое получалось, но серия начинается с нуля

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал итоги встречи с омским «Авангардом» (7:1, 2-2).



«Сегодня многое удавалось, здорово сыграли. Серия начинается с нуля и продолжается до двух побед. Конечно, сегодня важны были игровая дисциплина и большинство. Но и других моментов положительных было много. Кулёмин проделывает много черновой работы, я им доволен. Как выбираем вратарей на матч? Много критериев. Но мы знали, что Кошечкин начнёт четвёртый матч вне зависимости от результата третьей встречи.



Юрову сегодня подарили шайбу за первый гол в плей-офф. Парень молодец, ребята очень сильно радовались за него», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Металлург» разгромил «Авангард», забросив семь шайб и сравняв счёт в серии