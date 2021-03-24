«Добро пожаловать в клуб, Крави!» Кравцов провёл первую тренировку с «Рейнджерс»

Российский нападающий Виталий Кравцов провёл первую тренировку в общей группе с остальными игроками «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

«Добро пожаловать в клуб, Крави!» — говорится в сообщении.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Рейнджерс».

Напомним, ранее клуб НХЛ анонсировал переход игрока в свой состав. Как сообщали СМИ, Кравцов прибыл в Нью-Йорк ещё в воскресенье, 14 марта, и проходил семидневный карантин.



В этом сезоне Кравцов выступал в КХЛ за «Трактор» на правах аренды. Нападающий принял участие в 49 матчах и набрал 24 (16+8) балла, установив личный рекорд результативности за один регулярный чемпионат. В серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» Кравцов принял участие в пяти встречах и набрал 4 (2+2) балла. По ходу сезона нападающий впервые в карьере был вызван в расположение сборной России.