«Добро пожаловать в клуб, Крави!» Кравцов провёл первую тренировку с «Рейнджерс»

Российский нападающий Виталий Кравцов провёл первую тренировку в общей группе с остальными игроками «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
«Добро пожаловать в клуб, Крави!» — говорится в сообщении.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Рейнджерс».
Напомним, ранее клуб НХЛ анонсировал переход игрока в свой состав. Как сообщали СМИ, Кравцов прибыл в Нью-Йорк ещё в воскресенье, 14 марта, и проходил семидневный карантин.
В этом сезоне Кравцов выступал в КХЛ за «Трактор» на правах аренды. Нападающий принял участие в 49 матчах и набрал 24 (16+8) балла, установив личный рекорд результативности за один регулярный чемпионат. В серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» Кравцов принял участие в пяти встречах и набрал 4 (2+2) балла. По ходу сезона нападающий впервые в карьере был вызван в расположение сборной России.
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