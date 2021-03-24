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Юров — о первом голе в плей-офф КХЛ: понимал, что мне дадут сыграть минуту в концовке

Юров — о первом голе в плей-офф КХЛ: понимал, что мне дадут сыграть минуту в концовке
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Металлурга» Данила Юров прокомментировал итоги встречи с «Авангардом» (7:1, 2-2), а также свой первый гол в плей-офф КХЛ.

«Была тяжёлая встреча, несмотря на счёт. Обе команды бились. Спокойно отнёсся к своему выходу на лёд, понимал, что, может быть, дадут поиграть минуту в концовке. Конечно, очень сильно разозлило, что со «стальными лисами» не удалось пройти первый раунд плей-офф МХЛ. Нашёл для себя новый вызов», — передаёт слова Юрова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 7:1 (2:1, 2:0, 3:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Юров забил рикошетом от спины Бобкова, став 2-м по молодости игроком, забившим в плей-офф
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