Юров — о первом голе в плей-офф КХЛ: понимал, что мне дадут сыграть минуту в концовке

Нападающий «Металлурга» Данила Юров прокомментировал итоги встречи с «Авангардом» (7:1, 2-2), а также свой первый гол в плей-офф КХЛ.



«Была тяжёлая встреча, несмотря на счёт. Обе команды бились. Спокойно отнёсся к своему выходу на лёд, понимал, что, может быть, дадут поиграть минуту в концовке. Конечно, очень сильно разозлило, что со «стальными лисами» не удалось пройти первый раунд плей-офф МХЛ. Нашёл для себя новый вызов», — передаёт слова Юрова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 7:1 (2:1, 2:0, 3:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.