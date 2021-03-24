«Динамо» М — СКА: Тарасов и Швец-Роговой устроили эффектную драку

В четвёртом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» в столице Российской Федерации принимает санкт-петербургский СКА (0:1, идёт второй период).

На 8-й минуте форвард бело-голубых Даниил Тарасов слегка ударил клюшкой нападающего «армейцев» Артёма Швеца-Рогового. В итоге хоккеисты сбросили клюшки и перчатки, устроив драку. Обменявшись точными ударами по лицу, игроки потянули друг друга за форму, однако после продолжили активную стадию драки. Тарасов нанёс на несколько точных ударов больше и в итоге повалил соперника на лёд, после чего судьи разняли спортсменов.

Оба хоккеиста получили удаления до конца встречи.

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