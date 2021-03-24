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Ковальчук закончил матч с «Металлургом» с полезностью «-3». Столько же у Зернова и Каски

В четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 7:1 (2:1, 2:0, 3:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук не отметился результативными действиями и закончил матч с худшим показателем полезности во встрече — «-3». Российский форвард провёл на льду 16 минут 49 секунд, заработал одно удаление и применил один силовой приём.

Такой же показатель полезности заработали ещё два игрока «ястребов»: Оливер Каски и Денис Зернов.

Зернов не отметился результативными действиями. Нападающий провёл на льду ровно 16 минут и заработал одно удаление.

Каски провёл на льду больше всех игроков «Авангарда» — 20 минут 35 секунд. Защитник применил один силовой приём и заблокировал два броска.