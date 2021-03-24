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СКА в Москве обыграл «Динамо». Счёт в серии — 3-1

СКА в Москве обыграл «Динамо». Счёт в серии — 3-1
Хоккей / КХЛ 0
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В четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
24 марта 2021, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Ткачёв (Кузьменко) – 24:55' (5x4)   0:2 Кемппайнен (Ткачёв, Бурдасов) – 34:54' (5x4)   0:3 Швец-Роговой (Подколзин, Каменев) – 57:00' (5x5)   1:3 Игумнов (Чайковски, Шипачёв) – 58:49' (6x5)

На 25-й минуте Владимир Ткачёв, реализовав численное большинство, с передачи Андрея Кузьменко вывел санкт-петербургскую команду вперёд. На 35-й минуте Йоонас Кемппайнен упрочил преимущество СКА, забросив шайбу в большинстве. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Ткачёв и Антон Бурдасов. Третий гол забил Артём Швец-Роговой. На 59-й минуте Иван Игумнов отыграл одну шайбу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, СКА увеличил преимущество в серии — 3-1. Пятая встреча пройдёт в Москве 26 марта.

Календарь плей-офф КХЛ
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