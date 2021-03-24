СКА в Москве обыграл «Динамо». Счёт в серии — 3-1

В четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.
На 25-й минуте Владимир Ткачёв, реализовав численное большинство, с передачи Андрея Кузьменко вывел санкт-петербургскую команду вперёд. На 35-й минуте Йоонас Кемппайнен упрочил преимущество СКА, забросив шайбу в большинстве. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Ткачёв и Антон Бурдасов. Третий гол забил Артём Швец-Роговой. На 59-й минуте Иван Игумнов отыграл одну шайбу.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, СКА увеличил преимущество в серии — 3-1. Пятая встреча пройдёт в Москве 26 марта.
- 24 марта 2021
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