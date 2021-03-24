Крикунов: говорили игрокам «Динамо», что нам играть надо, нельзя хулиганить и удаляться

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи со СКА (1:3, 1-3).
«Начали вроде бы ничего, играли в атаке хорошо, но не особо острые моменты были. Во втором периоде нахватали удалений, поломали себе игру, в результате пропустили два гола. Отыграться так и не смогли. В третьем периоде старались играть активнее, сняли вратаря, пошли вшестером, но не идёт.
Голову потеряли, нельзя удаляться. Мы говорили, что нам играть надо, нельзя хулиганить и получать такие удаления. Причём одно за одним, так вообще нельзя получать!
Игумнова поставили в первое звено, чтобы он в обороне отрабатывал. Он везде успевал — в оборону вернуться, защитникам помочь, атаку начать. Не видел момент, почему Тарасов начал драку, ничего не могу сказать», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 24 марта 2021
-
22:35
-
22:32
-
22:30
-
22:24
-
22:18
-
21:57
-
21:16
-
20:57
-
20:37
-
20:10
-
20:06
-
20:00
-
20:00
-
19:55
-
19:49
-
19:35
-
19:27
-
19:02
-
18:52
-
18:42
-
18:13
-
17:56
-
17:31
-
17:12
-
16:52
-
16:25
-
16:16
-
15:47
-
15:45
-
15:00
-
14:20
-
13:52
-
13:36
-
13:15
-
12:45