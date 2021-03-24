Крикунов: говорили игрокам «Динамо», что нам играть надо, нельзя хулиганить и удаляться

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи со СКА (1:3, 1-3).

«Начали вроде бы ничего, играли в атаке хорошо, но не особо острые моменты были. Во втором периоде нахватали удалений, поломали себе игру, в результате пропустили два гола. Отыграться так и не смогли. В третьем периоде старались играть активнее, сняли вратаря, пошли вшестером, но не идёт.



Голову потеряли, нельзя удаляться. Мы говорили, что нам играть надо, нельзя хулиганить и получать такие удаления. Причём одно за одним, так вообще нельзя получать!



Игумнова поставили в первое звено, чтобы он в обороне отрабатывал. Он везде успевал — в оборону вернуться, защитникам помочь, атаку начать. Не видел момент, почему Тарасов начал драку, ничего не могу сказать», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.