Крикунов: думаю, что у игроков «Динамо» желания много, даже перехлёстывает разум

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи со СКА (1:3, 1-3).

«Готовились ребята, может, даже переготовились, перегорели. Понятно, хотели хорошо сыграть. В результате видите, что получилось.



Уровень игроков довольно разный. Даже не знаю, что сказать, когда простые передачи отдают так, что их принять невозможно. Или сверхжелание, или наоборот. Но думаю, что желания много, даже перехлёстывает разум.



Мы и в Питере играли попроще, надо забивать. С нулём невозможно выиграть, гол мы забили уже в конце.



Не думаю, что хит Кетова на Шипачёве как-то повлиял на команду. При чём тут это? Прошло и прошло, слава богу, наш игрок жив и здоров», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.