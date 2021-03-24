Брагин — о драке с Тарасовым: Швец-Роговой — молодец, что ввязался и показал характер

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (3:1, 3-1).



«Знаю Каменева ещё по молодёжной сборной. Его потенциал известен. Нравится, что он наконец-то правильно его использует. Хорошие матчи провёл.



Швец-Роговой подрался, потому что так сложилась ситуация. Молодец, что ввязался и показал характер. В плей-офф никто не хочет уступать. У обоих участников драки были разбиты носы, поэтому они ушли в раздевалку», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, на 8-й минуте форвард бело-голубых Даниил Тарасов слегка ударил клюшкой нападающего «армейцев» Артёма Швеца-Рогового. В итоге хоккеисты сбросили клюшки и перчатки, устроив драку. Обменявшись точными ударами по лицу, игроки потянули друг друга за форму, однако после продолжили активную стадию драки. Тарасов нанёс на несколько точных ударов больше и в итоге повалил соперника на лёд, после чего судьи разняли спортсменов. Оба хоккеиста получили пятиминутные удаления.