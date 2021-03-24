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Ткачёв: после паузы было тяжело, сейчас втягиваюсь. Тренерский штаб СКА даёт играть

Ткачёв: после паузы было тяжело, сейчас втягиваюсь. Тренерский штаб СКА даёт играть
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий СКА Владимир Ткачёв подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (3:1, 3-1).

«Хорошо начали, сыграли по заданию и победили. В первых матчах после паузы было тяжело, но сейчас втягиваюсь. Тренерский штаб даёт играть. Надеюсь, буду прибавлять с каждым матчем.

При счёте 2:0 тренеры просили ничего не выдумывать, не сбавлять, играть так же, как играли. Все матчи идут кость в кость. Без силовой борьбы не выиграешь.

Тренерский штаб даст нам задание перед пятым матчем. Будем отталкиваться от него», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

СКА в Москве обыграл «Динамо». Счёт в серии — 3-1
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