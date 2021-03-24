Подколзин: драка Швеца-Рогового с Тарасовым — один из ключевых моментов, респект ему

Нападающий СКА Василий Подколзин подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (3:1, 3-1), а также прокомментировал драку между нападающим санкт-петербургской команды Артёмом Швецом-Роговым и форвардом бело-голубых Даниилом Тарасовым.

«Тёма — красавец, после его драки с Тарасовым команда с совсем другим настроем уже играла, это был один из ключевых моментов. Красавец. Не подкалывали, что надо чаще драться, чтобы и забрасывать чаще. Но респект ему.

Четвёртое звено — молодцы, выполняют установку, играют хорошо, по заданию. Они красавцы, за Камня (Владислава Каменева. — Прим. «Чемпионата») рад, что у него начало получаться. У него были проблемы по ходу сезона, но сейчас он один из наших ведущих игроков», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.