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Подколзин: почему вы думаете, что следующий матч «Динамо» нужнее? СКА тоже нужна победа

Подколзин: почему вы думаете, что следующий матч «Динамо» нужнее? СКА тоже нужна победа
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Василий Подколзин подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (3:1, 3-1).

«Почему вы думаете, что следующий матч «Динамо» нужнее? Нам тоже нужна победа, чтобы играть в финале конференции. Этот матч будет серьёзной проверкой для нас. Мы поддерживаем друг друга, болельщики поддерживают. Все одна команда, все бьются ради одной цели. Будем выходить с серьёзным настроем, чтобы забирать игру и выходить в финал», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

СКА в Москве обыграл «Динамо». Счёт в серии — 3-1
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