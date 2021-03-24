Шестёркин сыграет в воротах «Рейнджерс» в матче с «Филадельфией». Он не играл с 5 марта

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин примет участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
Россиянин будет защищать ворота команды с первых минут.
Таким образом, Шестёркин проведёт первую встречу после травмы, из-за которой он не играл с 5 марта. У вратаря было повреждение паха.
В этом сезоне голкипер провел 15 матчей, пропуская в среднем 2,31 шайбы и отражая 92,1% броска.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Рейнджерс».
Напомним, Шестёркин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз». Шестёркин в том матче за 54,08 совершил 32 сейва при 33 бросках. Другой вратарь Александр Георгиев заменил получившего травму Шестёркина и за 5,52 сделал три сейва. После матча главный тренер «синерубашечников» Дэвид Куинн сообщил, что Шестёркин получил травму нижней части тела — у российского вратаря было лёгкое растяжение паха.
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