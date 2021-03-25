Передача Капризова помогла «Миннесоте» победить «Анахайм» в матче НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Джарен Сперджен и ещё один гол в свой актив записал Нико Штурм. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей. Таким образом, россиянин прервал трехматчевую серию без очков в НХЛ. За «Анахайм» заброшенными шайбами отличились Дерек Грант и Макс Комтуа.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.