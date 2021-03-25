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Передача Капризова помогла «Миннесоте» победить «Анахайм» в матче НХЛ

Передача Капризова помогла «Миннесоте» победить «Анахайм» в матче НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Джарен Сперджен и ещё один гол в свой актив записал Нико Штурм. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей. Таким образом, россиянин прервал трехматчевую серию без очков в НХЛ. За «Анахайм» заброшенными шайбами отличились Дерек Грант и Макс Комтуа.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2021, четверг. 00:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Сперджен (Сутер, Капризов) – 07:46' (5x5)   1:1 Грант (Мэнсон, Гецлаф) – 08:10' (5x5)   2:1 Сперджен (Сутер) – 19:52' (5x4)   2:2 Комтуа (Лундестрём) – 20:22' (5x5)   3:2 Штурм (Бьюгстад, Суси) – 27:01' (5x5)
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