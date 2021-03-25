«Питтсбург» без Малкина нанёс «Баффало» 15-е поражение подряд

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эван Родригес, Крис Летанг, Джон Марино, Зак Астон-Риз и Сидни Кросби. Российский форвард Евгений Малкин пропустил 4-й матч подряд. Он продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в игре с «Бостон Брюинз» (1:2), прошедшей 17 марта.

За «Баффало» голы забили Расмус Далин, а также реализовавший буллит Виктор Олофссон.

Это поражение стало для «Сэйбрз» 15-м подряд в сезоне, «Пингвинз» одержали седьмую победу в последних 10 встречах. Следующий матч 26 марта команды сыграют между собой, затем «Питтсбург» 28 и 30 марта примет «Нью-Йорк Айлендерс», а «Баффало» 27 марта сыграет с «Бостон Брюинз».