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«Питтсбург» без Малкина нанёс «Баффало» 15-е поражение подряд

«Питтсбург» без Малкина нанёс «Баффало» 15-е поражение подряд
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эван Родригес, Крис Летанг, Джон Марино, Зак Астон-Риз и Сидни Кросби. Российский форвард Евгений Малкин пропустил 4-й матч подряд. Он продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в игре с «Бостон Брюинз» (1:2), прошедшей 17 марта.

За «Баффало» голы забили Расмус Далин, а также реализовавший буллит Виктор Олофссон.

Это поражение стало для «Сэйбрз» 15-м подряд в сезоне, «Пингвинз» одержали седьмую победу в последних 10 встречах. Следующий матч 26 марта команды сыграют между собой, затем «Питтсбург» 28 и 30 марта примет «Нью-Йорк Айлендерс», а «Баффало» 27 марта сыграет с «Бостон Брюинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2021, четверг. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Родригес (Лафферти, Янковски) – 07:36' (5x5)   2:0 Летанг (Кросби, Раст) – 15:44' (5x5)   2:1 Далин (Монтур, Холл) – 17:17' (5x5)   3:1 Марино (Макканн, Астон-Риз) – 37:29' (5x5)   4:1 Астон-Риз (Годро) – 39:36' (4x5)   5:1 Кросби (Гюнцель, Мэтисон) – 43:57' (4x4)   5:2 Олофссон – 54:35' (бул)
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